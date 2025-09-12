ua en ru
ЕС выделяет 40 млн евро на помощь украинцам пережить зиму

Пятница 12 сентября 2025 14:15
ЕС выделяет 40 млн евро на помощь украинцам пережить зиму Фото: средства направят в том числе на пункты обогрева (europa.eu)
Автор: Маловичко Юлия

Европейская комиссия выделяет 40 миллионов евро гуманитарной помощи Украине на подготовку к зиме. Особое внимание уделят уязвимым группам населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.

Отмечается, что гуманитарные партнеры ЕС предоставят Украине материалы для жилья, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отопления.

Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы, а также пункты аварийного обогрева.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и перемещенные семьи, проживающие в местах совместного проживания.

"Зима приносит новые трудности миллионам украинцев, которые уже страдают от последствий российской войны. Мы должны быть едиными в солидарности, усилить нашу коллективную гуманитарную помощь и защитить уязвимых в следующие холодные месяцы", - цитирует пресс-служба комиссара по вопросам готовности и кризисного менеджмента Хаджу Лахбиб.

Напомним, Украина получит от Евросоюза еще 9 миллиардов гривен поддержки в условиях войны. Средства должны поступить до конца текущего года.

С начала полномасштабного вторжения России ЕС предоставил 144 миллиарда евро поддержки Украине.

Недавно в правительстве сообщали, что Украина получила еще 1 млрд евро от Европейского Союза за счет российских активов.

Также мы сообщали, какие тарифы в Украине будут действовать во время отопительного сезона в 2025 году. Напомним, что во время войны в Украине запрещено повышать тарифы на тепло и газ.

