ЕС выделяет 40 млн евро на помощь украинцам пережить зиму

Европейская комиссия выделяет 40 миллионов евро гуманитарной помощи Украине на подготовку к зиме. Особое внимание уделят уязвимым группам населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.

Отмечается, что гуманитарные партнеры ЕС предоставят Украине материалы для жилья, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отопления.

Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы, а также пункты аварийного обогрева.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и перемещенные семьи, проживающие в местах совместного проживания.