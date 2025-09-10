ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів

Україна, Середа 10 вересня 2025 13:42
UA EN RU
Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала ще 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ", - написала вона.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Загалом, у рамках ініціативи ERA Європейський Союз вже надав 10 млрд євро.

Мінфін України очікує, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Загальна сума допомоги Україні з початку російського вторгнення у 2022 році від ЄС досягла 170 млрд євро.

Потреби України

Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Станом на зараз Україна вже отримала 30,5 млрд доларів.

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії