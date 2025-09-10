Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів

Україна отримала ще 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

Загальна сума допомоги Україні з початку російського вторгнення у 2022 році від ЄС досягла 170 млрд євро.

Мінфін України очікує, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Загалом, у рамках ініціативи ERA Європейський Союз вже надав 10 млрд євро.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ", - написала вона.

Потреби України

Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Станом на зараз Україна вже отримала 30,5 млрд доларів.

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.