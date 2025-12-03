ЄС узгодив дату повної відмови від російського газу

Поетапна відмова до 2027 року

Попередню домовленість мають офіційно схвалити Рада ЄС та Європейський парламент, після чого розроблений регламент буде остаточно ухвалено.

Він передбачає повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу і трубопровідного газу.

Згідно з погодженими правилами, імпорт повністю припинять до 30 вересня 2027 року. Закупівлі газу, які здійснюються без попередніх контрактів, припинять до червня 2026 року.

Постачання скрапленого газу за довгостроковими контрактами має завершитися 1 січня 2027 року, постачання газу трубопроводами - 30 вересня 2027 року.

Перехідний період

Для чинних контрактів передбачили перехідний період. Будь-які зміни дозволятимуть лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.

Для деяких країн постачальників з великими обсягами експорту до ЄС передбачили винятки.

Регламент також передбачає штрафи за порушення правил та можливість тимчасового призупинення заборони у разі надзвичайної загрози енергетичній безпеці окремих держав.

Документ набуде чинності після офіційного затвердження Радою ЄС і Європейським парламентом. Після цього будуть представлені детальні регуляторні норми та конкретно окреслені часові рамки для реалізації обмежень.