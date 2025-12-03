ЕС согласовал дату полного отказа от российского газа

Представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа до 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза.
Предварительную договоренность должны официально одобрить Совет ЕС и Европейский парламент, после чего разработанный регламент будет окончательно принят.
Он предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа.
Согласно согласованным правилам, импорт полностью прекратят до 30 сентября 2027 года. Закупки газа, которые осуществляются без предварительных контрактов, прекратят до июня 2026 года.
Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам должны завершиться 1 января 2027 года, поставки газа по трубопроводам - 30 сентября 2027 года.
Для действующих контрактов предусмотрели переходный период. Любые изменения будут позволять только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы поставок.
Для некоторых стран поставщиков с большими объемами экспорта в ЕС предусмотрели исключения.
Регламент также предусматривает штрафы за нарушение правил и возможность временного приостановления запрета в случае чрезвычайной угрозы энергетической безопасности отдельных государств.
Документ вступит в силу после официального утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом. После этого будут представлены детальные регуляторные нормы и конкретно очерчены временные рамки для реализации ограничений.
Совет ЕС 20 октября большинством голосов поддержал запуск механизма RePowerEU, который предусматривает поэтапный и полный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива. Против решения выступили Венгрия и Словакия.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает ограничения на поставки российской нефти, поскольку такие меры, по его словам, могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.
Учитывая то, что Венгрия и Словакия регулярно блокируют новые ограничения против России, Еврокомиссия предложила изменить порядок принятия санкций.
Вместо единогласной поддержки предложили ввести голосование большинством стран-членов ЕС.
Тем временем США заявили о готовности оперативно заменить весь российский газ и нефть, поставляемые в Европу, собственными энергоресурсами в случае необходимости.