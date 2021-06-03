ЕС и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности

Европейский Союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности . Стороны подтверждают совместную приверженность открытому и безопасному киберпространству.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"ЕС ведет кибердиалог с очень немногими странами. Сегодня начали с Украиной - государством на передовой, имеющим опыт атак на критически важную инфраструктуру и честность выборов", - написал Маасикас.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании утвердил стратегию развития кибербезопасности. Стратегию одобрили на пять лет.