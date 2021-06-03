ЄС та Україна розпочали діалог з питань кібербезпеки

Європейський Союз і Україна почали діалог з питань кібербезпеки. Сторони підтверджують спільну прихильність відкритому і безпечному кіберпростору.
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"ЄС веде кібердіалог з дуже небагатьма країнами. Сьогодні почали з Україною - державою на передовій, що має досвід атак на критично важливу інфраструктуру і чесність виборів", - написав Маасікас.
Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони України на засіданні затвердила стратегію розвитку кібербезпеки. Стратегію схвалили на п'ять років.
Раніше в РНБО заявили, що Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через російську агресію.
Крім того, раніше Національний центр кібербезпеки при РНБО завершив розробку Стратегії кібербезпеки України.
Також РБК-Україна писало, що минулої осені Кабінет міністрів посилив кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури.