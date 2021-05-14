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СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности

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Киев, Пятница 14 мая 2021 18:12
СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании утвердил стратегию развития кибербезопасности. Стратегию одобрили на пять лет.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге.

"На заседании СНБО была одобрена стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа и актуальность они на высшем уровне. от аудита сегодняшней ситуации от понимания нам надо делать, чтобы наша страна стала передовой страной в мире по киберзащите", - заявил он.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что Украина хочет усилить сотрудничество по кибербезопасности со странами Балтии из-за российской агрессии.

Кроме того, ранее Национальный центр кибербезопасности при СНБО завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

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