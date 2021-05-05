Украина хочет усилить сотрудничество по кибербезопасности со странами Балтии из-за РФ

Украина хочет усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности со странами Балтии. Такие меры необходимы в связи со значительной активизацией информационной войны со стороны Российской Федерацией.

Об этом во время встречи с послом Эстонии в Украине Кимом Кууском заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов .

"Украина находится на передовой борьбы с гибридной агрессией. И наша задача - усилить сотрудничество в сфере киберзащиты со структурами и странами-членами НАТО, поскольку РФ в последнее время значительно активизировала информационную войну", - заявил Данилов.

Он выразил заинтересованность в максимальном усилении практического сотрудничества с киберцентром НАТО в Эстонии.

"В свою очередь, господин посол отметил, что Эстония заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности", - добавили в СНБО.