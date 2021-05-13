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В СНБО завершили разработку Стратегии кибербезопасности

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 13:23
В СНБО завершили разработку Стратегии кибербезопасности Фото: в Украине скоро могут одобрить Стратегию кибербезопасности (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Национальном центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины. В скором времени ее вынесут на рассмотрение СНБО.

Об этом во время форума "Украина 30" сообщила глава службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности СНБО Наталья Ткачук.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время этот проект будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины... Документ является открытым и в полном объеме размещен на сайте СНБО", - заявила Ткачук.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о начале разработки Стратегии кибербезопасности еще в сентябре 2020 года. По его словам, Стратегия существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны.

Также РБК-Украина писало, что прошлой осенью Кабинет министров усилил киберзащиту объектов критической инфраструктуры.

Отметим, недавно в СНБО заявили, что Украина хочет усилить сотрудничество по кибербезопасности со странами Балтии из-за российской агрессии.

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