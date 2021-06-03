ЕС и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности
Европейский Союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности. Стороны подтверждают совместную приверженность открытому и безопасному киберпространству.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"ЕС ведет кибердиалог с очень немногими странами. Сегодня начали с Украиной - государством на передовой, имеющим опыт атак на критически важную инфраструктуру и честность выборов", - написал Маасикас.
Отметим, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании утвердил стратегию развития кибербезопасности. Стратегию одобрили на пять лет.
Ранее в СНБО заявили, что Украина хочет усилить сотрудничество по кибербезопасности со странами Балтии из-за российской агрессии.
Кроме того, ранее Национальный центр кибербезопасности при СНБО завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины.
Также РБК-Украина писало, что прошлой осенью Кабинет министров усилил киберзащиту объектов критической инфраструктуры.