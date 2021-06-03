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ЕС и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности

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Киев, Четверг 03 июня 2021 13:50
ЕС и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr com estonian-foreign-ministry)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности. Стороны подтверждают совместную приверженность открытому и безопасному киберпространству.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"ЕС ведет кибердиалог с очень немногими странами. Сегодня начали с Украиной - государством на передовой, имеющим опыт атак на критически важную инфраструктуру и честность выборов", - написал Маасикас.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании утвердил стратегию развития кибербезопасности. Стратегию одобрили на пять лет.

Ранее в СНБО заявили, что Украина хочет усилить сотрудничество по кибербезопасности со странами Балтии из-за российской агрессии.

Кроме того, ранее Национальный центр кибербезопасности при СНБО завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

Также РБК-Украина писало, что прошлой осенью Кабинет министров усилил киберзащиту объектов критической инфраструктуры.

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