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ЄС та Україна розпочали діалог з питань кібербезпеки

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Київ, Четвер 03 червня 2021 13:50
ЄС та Україна розпочали діалог з питань кібербезпеки Фото: голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (flickr com estonian-foreign-ministry)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз і Україна почали діалог з питань кібербезпеки. Сторони підтверджують спільну прихильність відкритому і безпечному кіберпростору.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"ЄС веде кібердіалог з дуже небагатьма країнами. Сьогодні почали з Україною - державою на передовій, що має досвід атак на критично важливу інфраструктуру і чесність виборів", - написав Маасікас.

Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони України на засіданні затвердила стратегію розвитку кібербезпеки. Стратегію схвалили на п'ять років.

Раніше в РНБО заявили, що Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через російську агресію.

Крім того, раніше Національний центр кібербезпеки при РНБО завершив розробку Стратегії кібербезпеки України.

Також РБК-Україна писало, що минулої осені Кабінет міністрів посилив кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури.

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