Второй агрессор. ЕС ударит новыми санкциями по режиму Лукашенко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ударит новыми санкциями по другому агрессору против Украины - режиму Александру Лукашенко. Ограничения затронут наиболее важные сектора экономики Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг главы Еврокомиссии с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы ударим по другому агрессору в этой войне (против Украины - ред.), режиму Лукашенко, новым пакетом санкций, ударив по их наиболее важным секторам", - заявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что эти меры дополнять мощный пакет санкций против Беларуси, представленный вчера и согласованный с партнерами. Урсула фон дер Ляйен добавил, что режим Лукашенко пострадает от новых ограничений, поскольку они затронут наиболее важные секторы белорусской экономики.