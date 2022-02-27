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Второй агрессор. ЕС ударит новыми санкциями по режиму Лукашенко

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Брюссель, Воскресенье 27 февраля 2022 19:21
Второй агрессор. ЕС ударит новыми санкциями по режиму Лукашенко Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон деор Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ударит новыми санкциями по другому агрессору против Украины - режиму Александру Лукашенко. Ограничения затронут наиболее важные сектора экономики Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг главы Еврокомиссии с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы ударим по другому агрессору в этой войне (против Украины - ред.), режиму Лукашенко, новым пакетом санкций, ударив по их наиболее важным секторам", - заявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что эти меры дополнять мощный пакет санкций против Беларуси, представленный вчера и согласованный с партнерами. Урсула фон дер Ляйен добавил, что режим Лукашенко пострадает от новых ограничений, поскольку они затронут наиболее важные секторы белорусской экономики.

Напомним, вечером 27 февраля международный аэропорт в Житомире подвергся ракетной атаке с территории Беларуси.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с Россией на Припяти на украинско-белорусской границе.

Война России против Украины продолжается четвертый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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