Аэропорт Житомира получил удар "Искандерами" из Беларуси
Международный аэропорт в Житомире был атакован ракетным комплексом "Искандер" с территории Белоруссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
По информации представителя МВД, выпущенные с территории Беларуси ориентировочно в 17:00 ракеты были направлены на международный аэропорт "Житомир". Об уровне разрушения аэродрома пока данных нет.
Геращенко также предположил, что минимум трем областям в ближайшие дни следует готовиться к вторжению не только российских, но и белорусских войск. Речь идет о Волынской, Ровенской и Житомирской областях.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результативность переговоров на Припяти.
Напомним, что в Сумах продолжаются уличные бои с российскими оккупантами.