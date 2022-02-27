Аэропорт Житомира получил удар "Искандерами" из Беларуси

Международный аэропорт в Житомире был атакован ракетным комплексом "Искандер" с территории Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

По информации представителя МВД, выпущенные с территории Беларуси ориентировочно в 17:00 ракеты были направлены на международный аэропорт "Житомир". Об уровне разрушения аэродрома пока данных нет.

Геращенко также предположил, что минимум трем областям в ближайшие дни следует готовиться к вторжению не только российских, но и белорусских войск. Речь идет о Волынской, Ровенской и Житомирской областях.