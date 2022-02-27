Другий агресор. ЄС вдарить новими санкціями щодо режиму Лукашенка

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС вдарить новими санкціями по іншому агресору проти України - режиму Олександру Лукашенку. Обмеження торкнуться найбільш важливі сектори економіки Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг глави Єврокомісії з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми вдаримо по іншому агресору в цій війні (проти України - ред.), режиму Лукашенка, новим пакетом санкцій, вдаривши по їх найбільш важливім секторам", - заявила глава Єврокомісії.

Вона підкреслила, що ці заходи доповнюватимуть потужний пакет санкцій проти Білорусі, представлений вчора і узгоджений з партнерами. Урсула фон дер Ляйен додав, що режим Лукашенка постраждає від нових обмежень, оскільки вони торкнуться найбільш важливі сектори білоруської економіки.