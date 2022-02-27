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Другий агресор. ЄС вдарить новими санкціями щодо режиму Лукашенка

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Брюссель, Неділя 27 лютого 2022 19:21
Другий агресор. ЄС вдарить новими санкціями щодо режиму Лукашенка Фото: Глава Єврокомісії Урсула фон Деор Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС вдарить новими санкціями по іншому агресору проти України - режиму Олександру Лукашенку. Обмеження торкнуться найбільш важливі сектори економіки Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг глави Єврокомісії з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми вдаримо по іншому агресору в цій війні (проти України - ред.), режиму Лукашенка, новим пакетом санкцій, вдаривши по їх найбільш важливім секторам", - заявила глава Єврокомісії.

Вона підкреслила, що ці заходи доповнюватимуть потужний пакет санкцій проти Білорусі, представлений вчора і узгоджений з партнерами. Урсула фон дер Ляйен додав, що режим Лукашенка постраждає від нових обмежень, оскільки вони торкнуться найбільш важливі сектори білоруської економіки.

Нагадаємо, ввечері 27 лютого міжнародний аеропорт у Житомирі зазнав ракетної атаки з території Білорусі.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський домовився з Лукашенком про переговори з Росією на Прип'яті на українсько-білоруському кордоні.

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