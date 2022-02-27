ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с РФ на Припяти, - ОП

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 15:34
Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с РФ на Припяти, - ОП Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Офис президента Украины подтвердил переговоры с Россией. Они запланированы в районе реки Припять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как говорится, о переговорах между Украиной и РФ было договорено в ходе сегодняшнего разговора президента Владимира Зеленского с главой белорусского режима Александром Лукашенко.

"Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - сообщили в Офисе президента Украины.

Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Напомним, сегодня днем стало известно, что Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко, но подробностей беседы не было.

После этого у Лукашенко заявили, что переговоры Украины и России якобы могут пройти в Гомеле, но украинская сторона не подтвердила место проведения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина Беларусь Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина