Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с РФ на Припяти, - ОП
Офис президента Украины подтвердил переговоры с Россией. Они запланированы в районе реки Припять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Как говорится, о переговорах между Украиной и РФ было договорено в ходе сегодняшнего разговора президента Владимира Зеленского с главой белорусского режима Александром Лукашенко.
"Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - сообщили в Офисе президента Украины.
Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Напомним, сегодня днем стало известно, что Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко, но подробностей беседы не было.
После этого у Лукашенко заявили, что переговоры Украины и России якобы могут пройти в Гомеле, но украинская сторона не подтвердила место проведения.