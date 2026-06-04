ЄС терміново відмовляється від ІТ-гігантів США: чим збирається їх замінити

Європейський Союз офіційно представив масштабну стратегію щодо зменшення залежності від американських технологій. Брюссель вбачає у домінуванні компаній зі США загрозу для своєї економіки та геополітичної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Стосунки з адміністрацією Дональда Трампа стають дедалі складнішими. і у ЄС побоюються, що США можуть використати технологічну перевагу як важіль тиску. Йдеться про штучний інтелект, хмарні обчислення та напівпровідники.

Будь-якої миті доступ до критичних сервісів може бути заблокований Штатами - це називають "аварійним вимикачем". Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко окреслила позицію:

"Ми не можемо дозволити собі покладатися на інших у питаннях технологій, які забезпечують роботу наших лікарень, стабільність наших енергомереж та безпеку наших послуг", - заявила вона.

Що передбачає "пакет технологічного суверенітету"

ЄС планує втрутитися у ринок, щоб прискорити будівництво центрів обробки даних.

Основні пункти ініціативи:

"Закон про хмари та ШІ": обмеження для американських компаній у тендерах на критично важливі контракти.

"Закон про чіпи 2.0": збільшення попиту на європейські напівпровідники для автопрому та оборони.

"Потрійне зростання": потужність європейських дата-центрів має зрости у три рази до 2030 року.

"Прямі інвестиції": створення фонду для купівлі часток у перспективних європейських стартапах.

Брюссель стимулюватиме бізнес купувати своє. Це і підтримка вітчизняних сервісів й цифровий суверенітет.

У Трампа не хочуть відпускати Європу

Торговий представник США Джеймісон Грір уже пригрозив Європі санкціями у відповідь на цифровий суверенітет. У Штатах вважають це дискримінацією. Асоціація комп’ютерної промисловості США заявила, що ЄС обмежує вибір для користувачів.

Трамп вимагає завершити торгівельну угоду з ЄС до 4 липня. Отже, Європейський парламент має проголосувати за технологічний пакет у середині червня.

Цифрова нерівність у цифрах

Зараз Європа майже повністю залежить від імпорту. Понад 80% цифрових продуктів, послуг та інфраструктури в ЄС - іноземні. Ринок хмарних обчислень тримають Amazon, Google та Microsoft. У сфері штучного інтелекту лідирують OpenAI та Anthropic із Кремнієвої долини.

Європа опинилася у пастці: з одного боку - технологічна міць США, а з іншого - виробнича потужність Китаю, йдеться у матеріалі. Лише за перші три місяці року дефіцит торгівлі з КНР склав 145 мільярдів євро.

Перші кроки: прощання з Google

Деякі зміни відбуваються вже зараз. Напередодні парламент ЄС зробив символічний крок: відомство офіційно відмовляється від пошукової системи Google. Замість неї депутати використовуватимуть французький сервіс Qwant.

Нова політика має підтримати європейських гігантів, таких як німецька SAP або французька Mistral. Франція вже пропонує інвесторам дешеву ядерну енергію для будівництва дата-центрів.