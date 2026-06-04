ЕС срочно отказывается от ИТ-гигантов США: чем собирается их заменить

Европейский Союз официально представил масштабную стратегию по уменьшению зависимости от американских технологий. Брюссель видит в доминировании компаний из США угрозу для своей экономики и геополитической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Отношения с администрацией Дональда Трампа становятся все сложнее. и в ЕС опасаются, что США могут использовать технологическое преимущество как рычаг давления. Речь идет об искусственном интеллекте, облачных вычислениях и полупроводниках.

В любой момент доступ к критическим сервисам может быть заблокирован Штатами - это называют "аварийным выключателем". Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен четко очертила позицию:

"Мы не можем позволить себе полагаться на других в вопросах технологий, которые обеспечивают работу наших больниц, стабильность наших энергосетей и безопасность наших услуг", - заявила она.

Что предусматривает "пакет технологического суверенитета"

ЕС планирует вмешаться в рынок, чтобы ускорить строительство центров обработки данных.

Основные пункты инициативы:

"Закон об облаках и ИИ": ограничения для американских компаний в тендерах на критически важные контракты.

"Закон о чипах 2.0": увеличение спроса на европейские полупроводники для автопрома и обороны.

"Тройной рост": мощность европейских дата-центров должна вырасти в три раза до 2030 года.

"Прямые инвестиции": создание фонда для покупки долей в перспективных европейских стартапах.

Брюссель будет стимулировать бизнес покупать свое. Это и поддержка отечественных сервисов и цифровой суверенитет.

У Трампа не хотят отпускать Европу

Торговый представитель США Джеймисон Грир уже пригрозил Европе санкциями в ответ на цифровой суверенитет. Штаты считают это дискриминацией. Ассоциация компьютерной промышленности США заявила, что ЕС ограничивает выбор для пользователей.

Трамп требует завершить торговое соглашение с ЕС до 4 июля. Следовательно, Европейский парламент должен проголосовать за технологический пакет в середине июня.

Цифровое неравенство в цифрах

Сейчас Европа почти полностью зависит от импорта. Более 80% цифровых продуктов, услуг и инфраструктуры в ЕС - иностранные. Рынок облачных вычислений держат Amazon, Google и Microsoft. В сфере искусственного интеллекта лидируют OpenAI и Anthropic из Кремниевой долины.

Европа оказалась в ловушке: с одной стороны - технологическая мощь США, а с другой - производственная мощность Китая, говорится в материале. Только за первые три месяца года дефицит торговли с КНР составил 145 миллиардов евро.

Первые шаги: прощание с Google

Некоторые изменения происходят уже сейчас. Накануне парламент ЕС сделал символический шаг: ведомство официально отказывается от поисковой системы Google. Вместо нее депутаты будут использовать французский сервис Qwant.

Новая политика должна поддержать европейских гигантов, таких как немецкая SAP или французская Mistral. Франция уже предлагает инвесторам дешевую ядерную энергию для строительства дата-центров.