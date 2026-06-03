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ШІ-пошук Google тепер можна блокувати: що це означає для сайтів

12:14 03.06.2026 Ср
3 хв
Після тривалого тиску техногігант погодився дати розробникам право повністю приховувати появу їхнього контенту
aimg Ольга Завада
ШІ-пошук Google тепер можна блокувати: що це означає для сайтів Великі медіахолдинги готуються існувати без Google (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google оголосила про впровадження інструменту для власників сайтів. Після першого запуску блоків AI Overviews, що відбувся понад три роки тому, та через рік після релізу повноцінного ШІ-режиму (AI Mode), компанія офіційно дозволить розробникам виключати свої домени з генеративних результатів пошуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.

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Рішення Google є прямим наслідком зростання невдоволення у медіаіндустрії. Провідні світові видавництва звинувачують компанію в тому, що її ШІ-пошук безкоштовно забирає їхній контент і позбавляє сайти переходів.

Умови відключення та вплив на SEO

Нова функція спочатку пройде обмежене тестування серед невеликої групи власників доменів у Великій Британії, після чого інструмент глобально розгорнуть для всіх користувачів.

У Google чітко окреслили правила гри для тих, хто вирішить скористатися забороною:

Втрата ШІ-охоплень: сайти, які виберуть опцію відмови (opt out), повністю перестануть отримувати покази, кліки та трафік із генеративних ШІ-функцій, включно з AI Overviews та AI Mode.

Безпека для позицій: представники компанії офіційно запевнили, що активація цього перемикача не буде використовуватися як негативний сигнал для ранжування сайту у класичній, традиційній видачі пошуку.

Детальна статистика для вебмайстрів

Разом із кнопкою блокування Google починає впроваджувати розширені звіти у Search Console. Вебмайстри нарешті отримають прозорі метрики та інструменти аналітики.

У панелі відображатимуться точні дані: які саме сторінки нейромережа використовує для формування своїх відповідей і з яких країн користувачі бачать цей контент у вікні ШІ.

Розробники обіцяють з часом додавати нові показники на основі фідбеку спільноти.

Тиск регуляторів та страхи медіаринку

Такий Google зробила під пильним наглядом Управління з конкуренції та ринків Великої Британії (CMA). Потреба у компромісі загострилася після травневої конференції I/O 2026, де техногігант презентував динамічний пошуковий рядок, здатний приймати як запити, так і важкі файли, відео та навіть відкриті вкладки Chrome.

Це нововведення змусило багатьох експертів знову заговорити про "смерть класичного пошуку".

Великі гравці ринку вже розробляють стратегії виживання у нових реаліях. Наприклад, керівництво відомого медіахолдингу Condé Nast відкрито наказало своїм командам будувати бізнес-моделі з розрахунком на те, що "пошуку більше немає".

За їхніми прогнозами, найближчим часом реферальний трафік із Google впаде до однозначних показників у відсотках від загальної кількості переходів, оскільки користувачі отримують усі відповіді прямо на сторінці пошуковика, не переходячи на сайти-першоджерела.

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