ЄС та Україна визнаватимуть й виконуватимуть судові рішення одне одного

"Сьогодні Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах", - пише пресслужба.

Як відзначив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер, з відповідним рішенням зв'язки між ЄС та Україною стануть лише міцнішими.

Зазначається, що у 2022 році Україна ратифікувала Конвенцію, відповідно до якої договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені з 1 вересня 2023 року, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме проти них. Воодночас члени ЄС вважають, що не існує фундаментальних перешкод, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною.

"Таким чином, сьогоднішнє рішення відкриває шлях до встановлення договірних відносин ЄС з Україною відповідно до Конвенції про виконання судових рішень. Це сприятиме визнанню та виконанню судових рішень ЄС та України у цивільних та комерційних справах, що зробить Конвенцію важливим інструментом для сприяння міжнародній торгівлі", - додає пресслужба.