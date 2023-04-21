Чехія хоче домагатись переговорів про вступ України в ЄС цьогоріч, - Павел

Сьогодні, 21 квітня, президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія вже цього року має домагатись переговорів про вступ України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Сьогодні після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Павел заявив, що Чеська Республіка повинна домагатися в Європейському Союзі початку переговорів про вступ з Україною вже цього року, адже цього прагне Київ.

Він також розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина та інші країни через проблеми зі збутом власного виробництва. Павел зауважив, що замість цього ЄС міг би, наприклад запровадити тимчасові тарифи.

За його словами, якнайшвидше членство України в ЄС відповідає інтересам Чехії, і Чехія повинна наполягати на тому, щоб "переговори про вступ з Україною дійсно почалися до кінця цього року".

"Чим ширше буде зона стабільності на схід від наших кордонів, тим безпечніше ми будемо тут", - сказав Павел.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Чехія повністю відмовилася від російського газу.

До того ж Чехія не заборонятиме імпорт агропродукції з України, адже за словами міністр сільського господарства Чехії Зденека Некула, для цього немає підстав.

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