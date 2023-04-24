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ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Фото: ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга (flick.com/libereurope)
Автор: Сергей Пышкин

Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции. Теперь союз и наша страна будут признавать и выполнять судебные решения друг друга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.

"Сегодня Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам", - пишет пресс-служба.

Как отметил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, с соответствующим решением связи между ЕС и Украиной станут только крепче.

Отмечается, что в 2022 году Украина ратифицировала Конвенцию, согласно которой договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены с 1 сентября 2023 года, если ни одна из сторон не будет возражать против них. В то же время члены ЕС считают, что не существует фундаментальных препятствий, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.

"Таким образом, сегодняшнее решение открывает путь к установлению договорных отношений ЕС с Украиной в соответствии с Конвенцией об исполнении судебных решений. Это будет способствовать признанию и исполнению судебных решений ЕС и Украины в гражданских и коммерческих делах, что сделает Конвенцию важным инструментом для содействия международной торговле", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Чехии Петра Павела, его страна уже в этом году должна добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Евросоюз