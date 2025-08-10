ЄС та Україна прагнуть вплинути на план зустрічі Трампа з Путіним

Європейські чиновники висловили солідарність із президентом України Володимиром Зеленським і наполягли, що переговори щодо будь-яких територіальних змін мають передувати припиненню вогню.

Вони підкреслили, що Україна не віддасть Росії території, які Москва не контролює, і що будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, зокрема зі сторони США.

Учасники зустрічі наголосили: Вашингтон і Москва не можуть укладати угоди без залучення України та європейських партнерів.

Зустріч, організована міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі та віце-президентом США Джей Ді Венсом, зібрала ключових представників із України, Європи та США.

Як пише видання, Путін наполягає на визнанні контролю Росії над Кримом і всією територією Донбасу, включно з Луганською і Донецькою областями, частину яких Росія наразі не контролює.

Водночас він готовий заморозити лінії фронту в інших регіонах, зокрема навколо Херсона і Запоріжжя.

Участь України у переговорах

Європейці побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду без участі України і намагаються переконати Трампа забезпечити присутність Зеленського за столом переговорів.

Вони також прагнуть бути максимально залученими у процес, хоча це виглядає малоймовірним.

Після зустрічі лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії та ЄС опублікували спільну заяву, у якій закликали посилити тиск на Росію і наголосили, що "шлях до миру не може бути визначений без України".

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив необхідність включення Європи у переговори, підкресливши, що безпека Європи напряму залежить від результатів цієї війни.

ЄС закликає до посилення санкцій

Підходи США і Європи до врегулювання конфлікту останнім часом розійшлися: Трамп і його команда шукають швидких рішень, натомість Європа закликає до посилення санкцій і збереження принципів міжнародного права.

Європейці також висловили стурбованість, що надмірні поступки Росії лише підживлять її апетити, особливо в країнах Балтії.

Перед самітом на Алясці Європа наполягає на швидкому залученні Зеленського до переговорів і посиленому діалозі між усіма сторонами.