ЄС та Україна прагнуть вплинути на план зустрічі Трампа з Путіним

Під Лондоном відбулася зустріч європейських та українських лідерів із високопосадовцями США. На тлі занепокоєння можливістю відсутності представників Європи та України на саміті між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Європейські чиновники висловили солідарність із президентом України Володимиром Зеленським і наполягли, що переговори щодо будь-яких територіальних змін мають передувати припиненню вогню.
Вони підкреслили, що Україна не віддасть Росії території, які Москва не контролює, і що будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, зокрема зі сторони США.
Учасники зустрічі наголосили: Вашингтон і Москва не можуть укладати угоди без залучення України та європейських партнерів.
Зустріч, організована міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі та віце-президентом США Джей Ді Венсом, зібрала ключових представників із України, Європи та США.
Як пише видання, Путін наполягає на визнанні контролю Росії над Кримом і всією територією Донбасу, включно з Луганською і Донецькою областями, частину яких Росія наразі не контролює.
Водночас він готовий заморозити лінії фронту в інших регіонах, зокрема навколо Херсона і Запоріжжя.
Європейці побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду без участі України і намагаються переконати Трампа забезпечити присутність Зеленського за столом переговорів.
Вони також прагнуть бути максимально залученими у процес, хоча це виглядає малоймовірним.
Після зустрічі лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії та ЄС опублікували спільну заяву, у якій закликали посилити тиск на Росію і наголосили, що "шлях до миру не може бути визначений без України".
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив необхідність включення Європи у переговори, підкресливши, що безпека Європи напряму залежить від результатів цієї війни.
Підходи США і Європи до врегулювання конфлікту останнім часом розійшлися: Трамп і його команда шукають швидких рішень, натомість Європа закликає до посилення санкцій і збереження принципів міжнародного права.
Європейці також висловили стурбованість, що надмірні поступки Росії лише підживлять її апетити, особливо в країнах Балтії.
Перед самітом на Алясці Європа наполягає на швидкому залученні Зеленського до переговорів і посиленому діалозі між усіма сторонами.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня у нього буде зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, яка, як вже відомо, відбудеться на Алясці. Серед обговорюваних тем буде розглянуто й питання України.
Трамп заявив, що між Україною і Росією можливий "обмін територіями".
Зауважимо. що у ЗМІ раніше дійсно з'явилася інформація, що Путін під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом повідомив, що погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.
Однак за інформацією Bild, Віткофф неправильно зрозумів Путіна, оскільки йдеться ще й про виведення ЗСУ з Херсонської та Запорізької областей, а спецпредставник Трампа тлумачив це як вихід військ РФ.
За даними WSJ, Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України, а саме, визнати окуповані території в обмін на виведення військ РФ з інших районів.