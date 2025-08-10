ЕС и Украина стремятся повлиять на план встречи Трампа с Путиным

Под Лондоном состоялась встреча европейских и украинских лидеров с высокопоставленными чиновниками США. На фоне беспокойства возможностью отсутствия представителей Европы и Украины на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Европейские чиновники выразили солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и настояли, что переговоры по любым территориальным изменениям должны предшествовать прекращению огня.
Они подчеркнули, что Украина не отдаст России территории, которые Москва не контролирует, и что любое соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности, в частности со стороны США.
Участники встречи подчеркнули: Вашингтон и Москва не могут заключать соглашения без привлечения Украины и европейских партнеров.
Встреча, организованная министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, собрала ключевых представителей из Украины, Европы и США.
Как пишет издание, Путин настаивает на признании контроля России над Крымом и всей территорией Донбасса, включая Луганскую и Донецкую области, часть которых Россия пока не контролирует.
В то же время он готов заморозить линии фронта в других регионах, в частности вокруг Херсона и Запорожья.
Европейцы опасаются, что Трамп и Путин могут заключить соглашение без участия Украины и пытаются убедить Трампа обеспечить присутствие Зеленского за столом переговоров.
Они также стремятся быть максимально вовлеченными в процесс, хотя это выглядит маловероятным.
После встречи лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором призвали усилить давление на Россию и подчеркнули, что "путь к миру не может быть определен без Украины".
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил необходимость включения Европы в переговоры, подчеркнув, что безопасность Европы напрямую зависит от результатов этой войны.
Подходы США и Европы к урегулированию конфликта в последнее время разошлись: Трамп и его команда ищут быстрых решений, Европа же призывает к усилению санкций и сохранению принципов международного права.
Европейцы также выразили обеспокоенность, что чрезмерные уступки России лишь подпитают ее аппетиты, особенно в странах Балтии.
Перед саммитом на Аляске Европа настаивает на быстром привлечении Зеленского к переговорам и усиленном диалоге между всеми сторонами.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа у него будет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, которая, как уже известно, состоится на Аляске. Среди обсуждаемых тем будет рассмотрен и вопрос Украины.
Трамп заявил, что между Украиной и Россией возможен "обмен территориями".
Заметим. что в СМИ ранее действительно появилась информация, что Путин во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом сообщил, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет свои войска из Донецкой области.
Однако по информации Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, поскольку речь идет еще и о выводе ВСУ из Херсонской и Запорожской областей, а спецпредставитель Трампа толковал это как выход войск РФ.
По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум в отношении Украины, а именно, признать оккупированные территории в обмен на вывод войск РФ из других районов.