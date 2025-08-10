ЕС и Украина стремятся повлиять на план встречи Трампа с Путиным

Европейские чиновники выразили солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и настояли, что переговоры по любым территориальным изменениям должны предшествовать прекращению огня.

Они подчеркнули, что Украина не отдаст России территории, которые Москва не контролирует, и что любое соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности, в частности со стороны США.

Участники встречи подчеркнули: Вашингтон и Москва не могут заключать соглашения без привлечения Украины и европейских партнеров.

Встреча, организованная министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, собрала ключевых представителей из Украины, Европы и США.

Как пишет издание, Путин настаивает на признании контроля России над Крымом и всей территорией Донбасса, включая Луганскую и Донецкую области, часть которых Россия пока не контролирует.

В то же время он готов заморозить линии фронта в других регионах, в частности вокруг Херсона и Запорожья.

Участие Украины в переговорах

Европейцы опасаются, что Трамп и Путин могут заключить соглашение без участия Украины и пытаются убедить Трампа обеспечить присутствие Зеленского за столом переговоров.

Они также стремятся быть максимально вовлеченными в процесс, хотя это выглядит маловероятным.

После встречи лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором призвали усилить давление на Россию и подчеркнули, что "путь к миру не может быть определен без Украины".

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил необходимость включения Европы в переговоры, подчеркнув, что безопасность Европы напрямую зависит от результатов этой войны.

ЕС призывает к усилению санкций

Подходы США и Европы к урегулированию конфликта в последнее время разошлись: Трамп и его команда ищут быстрых решений, Европа же призывает к усилению санкций и сохранению принципов международного права.

Европейцы также выразили обеспокоенность, что чрезмерные уступки России лишь подпитают ее аппетиты, особенно в странах Балтии.

Перед саммитом на Аляске Европа настаивает на быстром привлечении Зеленского к переговорам и усиленном диалоге между всеми сторонами.