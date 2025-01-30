У ЄС та НАТО немає паніки через допомогу Україні від США, - Стефанішина

"Я можу відзначити, що немає паніки, немає певної тривожності, є розуміння того, що Україна забезпечена фінансовою спроможністю на 2025 рік. Так само НАТО перебрав координацію військової допомоги, тобто у нас не буде великих перебоїв у цьому питанні. Є відчуття, що 2025 рік буде вирішальним, і, відповідно, ЄС готовий докласти максимум зусиль до того, щоб він був успішним для України", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що місія НАТО з координації військової допомоги Україні NSATU може повністю запрацювати вже у лютому.

"Вона вже частково перейняла координацію і, фактично, це створює достатні умови, щоб Україна могла почуватися більш-менш спокійно", - додала віцепрем’єр.