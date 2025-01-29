Зеленський про призупинення допомоги через USAID: ключове доручив робити за внутрішні кошти

В Україні ключові гуманітарні програми працюватимуть за внутрішні кошти. Це вимушений крок після того, як США зупинили фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що віцепрем'єр-міністр - міністр із відновлення України Олексій Кулеба та заступник керівника ОП Віктор Микита доповідали йому про критично важливі програми, які перестали фінансуватися коштом США.

"Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також говорити з європейцями", - зазначив Зеленський.

За словами президента, частина програм, які перестали працювати, стосуються розподіленої генерації, а також стійкості для українських громад, для міст і сіл.

Також важливими є ветеранські проєкти - ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами.

Ще одні важливі програми, як додав Зеленський, стосувалися пунктів пропуску на кордоні. Їх будували у взаємодії з партнерами. Сучасні пункти пропуску необхідні, щоб економічна активність була швидшою, а робота митників - прозорішою.

Президент уточнив, що є питання і по лінії Міністерства охорони здоров'я, а також у галузі кібербезпеки. Усім цим зараз займається влада.

"Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямках, на безпекових і соціальних повинно бути більше нашої та європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", - зазначив Зеленський.