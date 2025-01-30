В ЕС и НАТО нет паники из-за помощи Украине от США, - Стефанишина

Европейский Союз и НАТО сохраняют спокойствие на фоне неуверенности относительно будущего помощи Украине от США. Есть понимание того, что Украина обеспечена финансовой способностью на 2025 год.
Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Я могу отметить, что нет паники, нет определенной тревожности, есть понимание того, что Украина обеспечена финансовой состоятельностью на 2025 год. Так же НАТО взял координацию военной помощи, то есть у нас не будет больших перебоев в этом вопросе. Есть ощущение, что 2025 год будет решающим, и, соответственно, ЕС готов приложить максимум усилий к тому, чтобы он был успешным для Украины", - сказала Стефанишина.
Она подчеркнула, что миссия НАТО по координации военной помощи Украине NSATU может полностью заработать уже в феврале.
"Она уже частично приняла координацию и, фактически, это создает достаточные условия, чтобы Украина могла чувствовать себя более-менее спокойно", - добавила вице-премьер.
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи, чтобы проверить их на предмет соответствия его внешней политике.
Уже 24 января Госдеп США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил выдачу новой помощи.
Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, США, скорее всего, должны возобновить программы внешней помощи, поскольку это для них выгодно.
По словам президента Владимира Зеленского, в Украине ключевые гуманитарные программы будут работать за внутренние средства. Это вынужденный шаг после того, как США остановили финансирование.
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