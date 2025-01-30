У ЄС та НАТО немає паніки через допомогу Україні від США, - Стефанішина
Європейський Союз та НАТО зберігають спокій на тлі непевності щодо майбутнього допомоги Україні від США. Є розуміння того, що Україна забезпечена фінансовою спроможністю на 2025 рік.
Про це розповіла віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Я можу відзначити, що немає паніки, немає певної тривожності, є розуміння того, що Україна забезпечена фінансовою спроможністю на 2025 рік. Так само НАТО перебрав координацію військової допомоги, тобто у нас не буде великих перебоїв у цьому питанні. Є відчуття, що 2025 рік буде вирішальним, і, відповідно, ЄС готовий докласти максимум зусиль до того, щоб він був успішним для України", - сказала Стефанішина.
Вона наголосила, що місія НАТО з координації військової допомоги Україні NSATU може повністю запрацювати вже у лютому.
"Вона вже частково перейняла координацію і, фактично, це створює достатні умови, щоб Україна могла почуватися більш-менш спокійно", - додала віцепрем’єр.
США призупинили фінансування USAID
Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги, щоб перевірити їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Вже 24 січня Держдепа США видав наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив видачу нової допомоги.
Філіал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.
Як зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк, США, найімовірніше, повинні відновити програми зовнішньої допомоги, оскільки це для них вигідно.
За словами президента Володимира Зеленського, в Україні ключові гуманітарні програми працюватимуть за внутрішні кошти. Це вимушений крок після того, як США зупинили фінансування.
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