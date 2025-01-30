В ЕС и НАТО нет паники из-за помощи Украине от США, - Стефанишина

Европейский Союз и НАТО сохраняют спокойствие на фоне неуверенности относительно будущего помощи Украине от США. Есть понимание того, что Украина обеспечена финансовой способностью на 2025 год.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Я могу отметить, что нет паники, нет определенной тревожности, есть понимание того, что Украина обеспечена финансовой состоятельностью на 2025 год. Так же НАТО взял координацию военной помощи, то есть у нас не будет больших перебоев в этом вопросе. Есть ощущение, что 2025 год будет решающим, и, соответственно, ЕС готов приложить максимум усилий к тому, чтобы он был успешным для Украины", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что миссия НАТО по координации военной помощи Украине NSATU может полностью заработать уже в феврале.

"Она уже частично приняла координацию и, фактически, это создает достаточные условия, чтобы Украина могла чувствовать себя более-менее спокойно", - добавила вице-премьер.