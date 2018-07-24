У ЕС нет свободных вертолетов для тушения пожаров в Латвии

После этого запрос был направлен в Беларусь

ЕС заявил, что не поможет Латвии в борьбе с пожаром, который, длится уже неделю, из-за бурных пожаров в других государствах блока. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, государственная пожарно-спасательная служба Латвии разместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу о предоставлении трех вертолетов для непрерывного тушения пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

Но, ресурсы стран ЕС из-за мощных лесных пожаров в некоторых государствах сообщества ограничены, запрос был направлен и в Беларусь.

Сейчас в Европе есть только один свободный вертолет для тушения пожаров, поскольку с просьбой о международной помощи в борьбе с лесными пожарами обратились также Сербия, Греция и Финляндия. Пока Латвия "стала в очередь", пояснили в пожарно-спасательной службе страны.

Беларусь уже откликнулась на просьбу и вертолеты готовы вылететь в Латвию. Сейчас МВД и МИД оформляют необходимую для этого документацию.

Ранее Латвия заявила, что будет просить помощи ЕС в тушении пожара, который длится уже неделю.

Отметим, что восемь стран ЕС помагают Швеции в борьбе с лесными пожарами.

Во всей стране зафиксировано почти 40 очагов возгорания. Есть места, где огонь распространяется со скоростью 10 квадратных метров за минуту.