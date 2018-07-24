ЄС не має вільних вертольотів для гасіння пожеж у Латвії

Після цього запит був направлений у Білорусь

ЄС заявив, що не може доромогти Латвії у боротьбі з пожежою, яка триває вже тиждень, через бурхливі пожежі в інших державах блоку. Про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, державна пожежно-рятувальна служба Латвії розмістила у Загальній комунікаційно-інформаційній системі надзвичайних ситуацій прохання про надання трьох вертольотів для безперервного гасіння пожежі в лісі і на торфовищах в Валдгалській волості.

Натомість, ресурси країн ЄС через потужні лісові пожежі в деяких державах спільноти обмежені, запит був направлений і до Білорусі.

Зараз в Європі є тільки один вільний вертоліт для гасіння пожеж, оскільки з проханням про міжнародну допомогу в боротьбі з лісовими пожежами звернулися також Сербія, Греція та Фінляндія. Наразі Латвія "стала в чергу", пояснили в пожежно-рятувальній службі країни.

Білорусь вже відгукнулася на прохання і вертольоти готові вилетіти до Латвії. Зараз МВС і МЗС оформляють необхідну для цього документацію.

Раніше Латвія заявила, що проситиме допомоги ЄС у гасінні пожежі, що триває вже тиждень.

Відзначимо, що вісім країн ЄС допомагають Швеції у боротьбі з лісовими пожежами.

В усій країні зафіксовано майже 40 осередків займання. Є місця, де вогонь поширюється зі швидкістю 10 квадратних метрів за хвилину.