Восемь стран ЕС помогают Швеции в борьбе с лесными пожарами

Это Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Дания

Восемь стран Евросоюза помогают Швеции в борьбе с лесными пожарами, которые в течение нескольких недель не утихают в стране. Об этом сообщает Еврокомиссия в Twitter.

Как сообщается, Швеции было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.

Отмечается, что помощь через механизм гражданской защиты ЕС на запрос шведского правительства направили Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Дания.

Напомним, что ранее ЕС обещал оказать дополнительную помощь Швеции в борьбе с лесными пожарами.

В целом во всей стране зафиксировано почти 40 очагов возгорания. Есть места, где огонь распространяется со скоростью 10 квадратных метров за минуту.