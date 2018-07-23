Латвия будет просить помощи ЕС в тушении пожара, который длится уже неделю

По данным программы ЕС Copernicus, к вечеру четверга в Валдгалской волости выгорело более 700 га

Латвия приняла решение попросить международную помощь в тушении пожара в Талсинском краю, который продолжается почти неделю. Об этом сообщает портал Delfi.

Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс и глава МВД Рихард Козловскис заявили, что помощь будет востребована в сразу 28 стран Евросоюза. Главный упор в просьбе о помощи будет сделан на оказание помощи с воздуха.

По данным программы ЕС Copernicus, к вечеру четверга в Валдгалской волости выгорело более 700 га. Латвийские должностные лица сообщили о 400 га выгоревшей площади.

По словам председателя Вентспилской краевой думы Айвара Муцениекса, для ограничения пожара сооружаются плотины, роют канавы. Локализацией пожара занимаются сотрудники ГПСС и Latvijas Valsts meži, земессарги (ополчение), с водой помогают местные крестьяне, у которых есть мощные тракторы. Пожар также тушат два вертолета НВС Ми-17 и вертолет литовской армии.

Пожар на торфяниках началась 17 июля и затем распространилась на леса.

Напомним, что уже восемь стран ЕС помагают Швеции в борьбе с лесными пожарами.