В ЄС створили Аудиторську раду для контролю над 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Зазначається, що метою ініціативи є забезпечення прозорості та запобігання шахрайству, корупції та конфлікту інтересів під час реалізації програми.

Ревізійна комісія буде працювати до 30 квітня 2028 року в Брюсселі у складі трьох осіб із досвідом проведення аудиторських заходів.

Секретаріат ради буде розташовуватися у Києві. Аудиторів зобов'язали щороку щонайменше шість разів відвідувати Україну для виконання своїх обов'язків.

Крім того, щороку в Брюсселі будуть проводитися не менше шести засідань Аудиторської ради для обговорення результатів перевірок. За потреби, голова ради може скликати додаткові засідання.

До склади ради можуть входити також спостерігачі від країн, що складають внески до фонду з підтримки України.

Ключові завдання Аудиторської ради:

допомога Єврокомісії в постійному моніторингу систем управління та контролю України щодо використання коштів ЄС. За потреби сигналізувати про будь-які системні проблеми або потенційні недоліки цих систем. Запобігати, виправляти, звітувати, ефективно реагувати та розслідувати ймовірні випадки шахрайства, корупції, конфлікту інтересів та будь-яких інших порушень, пов'язаних з будь-якими витратами, що фінансуються в рамках Програми;

має право запитувати інформацію та звертатися до компетентних органів, а також здійснювати власні перевірки та перевірки на місцях системи управління та контролю за витратою коштів. Підсумкові звіти, у відповідних випадках, повинні містити рекомендації для України щодо вдосконалення її системи управління та контролю і надаватися Комісії;

звітувати з періодичністю не менше одного звіту кожні три місяці. У звітах має подаватися інформація Єврокомісії щодо результативності та ефективності української системи управління та контролю за коштами. Інформація про виявлені порушення має бути негайно передана Єврокомісії;

ухвалювати рекомендації для України у всіх випадках, коли компетентні органи влади не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення, виправлення, розслідування та переслідування шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та порушень, які вплинули або можуть серйозно вплинути на належне фінансове управління витратами;

невідкладно надсилати звіти та інформацію про порушення Єврокомісії, Європейському управлінню по боротьбі з шахрайством та Європейській прокуратурі. За необхідності, Аудиторська рада також може ділитися своїми звітами та інформацією з українськими органами влади вжиття заходів з припинення порушень;