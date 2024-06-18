В ЕС создали Аудиторский совет для контроля над 50 млрд евро по программе Ukraine Facility

Отмечается, что целью инициативы является обеспечение прозрачности и предотвращения мошенничества, коррупции и конфликта интересов в ходе реализации программы.

Ревизионная комиссия будет работать до 30 апреля 2028 года в Брюсселе в составе трех человек с опытом проведения аудиторских мероприятий.

Секретариат совета будет располагаться в Киеве. Аудиторов обязали ежегодно не менее шести раз посещать Украину для выполнения своих обязанностей.

Кроме того, ежегодно в Брюсселе будут проводиться не менее шести заседаний Аудиторского совета для обсуждения результатов проверок. При необходимости, председатель совета может созывать дополнительные заседания.

В состав совета могут входить также наблюдатели от стран, которые делают взносы в фонд по поддержке Украины.

Ключевые задачи Аудиторского совета:

помощь Еврокомиссии в постоянном мониторинге систем управления и контроля Украины по использованию средств ЕС. При необходимости сигнализировать о любых системных проблемах или потенциальных недостатках этих систем. Предотвращать, исправлять, отчитываться, эффективно реагировать и расследовать возможные случаи мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений, связанных с любыми расходами, финансируемыми в рамках Программы;

имеет право запрашивать информацию и обращаться к компетентным органам, а также проводить собственные проверки и проверки на местах системы управления и контроля за расходованием средств. Итоговые отчеты, в соответствующих случаях, должны содержать рекомендации для Украины по совершенствованию ее системы управления и контроля и предоставляться Комиссии;

отчитываться с периодичностью не менее одного отчета каждые три месяца. В отчетах должна подаваться информация Еврокомиссии о результативности и эффективности украинской системы управления и контроля за средствами. Информация о выявленных нарушениях должна быть немедленно передана Еврокомиссии;

принимать рекомендации для Украины во всех случаях, когда компетентные органы власти не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления, исправления, расследования и преследования мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений, которые повлияли или могут серьезно повлиять на надлежащее финансовое управление расходами;

безотлагательно направлять отчеты и информацию о нарушениях Еврокомиссии, Европейскому управлению по борьбе с мошенничеством и Европейской прокуратуре. При необходимости, Аудиторский совет также может делиться своими отчетами и информацией с украинскими органами власти для принятия мер по пресечению нарушений;