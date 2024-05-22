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Україна та ЄС уклали Рамкову угоду щодо Ukraine Facility: що передбачає

Середа 22 травня 2024 17:20
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Україна та ЄС уклали Рамкову угоду щодо Ukraine Facility: що передбачає Фото: Юлія Свириденко, міністр економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Європейський союз (ЄС) підписали Рамкову угоду щодо фінансування в рамках реалізації Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Юлію Свириденко, яку цитує відомство.

Як пояснюють в Мінцифри, угода визначає механізми фінансової співпраці між Києвом та блоком, у тому ж числі щодо:

  • управління й контролю коштів в рамках Ukraine Facility;
  • спільних заходів для запобігання корупції.

Наступним кроком очікується ратифікація угоди Верховною радою. Після цього документ набирає чинності.

"Здебільшого вона (угода, - ред.) відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції", - пояснила міністр.

Зазначається, що угода передбачатиме:

  • забезпечення Україною прозорого використання коштів, що були надані ЄС. Це включає регулярне звітування, дотримання санкційних вимог блоку й не тільки;
  • тісну співпрацю між органами державної влади й інституціями ЄС, що сприятиме євроінтеграції.

"Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стане ключовим органом взаємодії з Європейською комісією та забезпечуватиме ефективне управління та моніторинг використання коштів, наданих Європейським союзом", - додає відомство.

Ukraine Facility

На початку лютого 2024 року лідери країн ЄС під час саміту у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні. Розмір пакета становить 50 мільярдів доларів. Того ж місяця Європейський парламент також підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

Як розповіла очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк, наступний транш в рамках Ukraine Facility залежатиме від ухвалення Радою закону про держадміністрації.

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