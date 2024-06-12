Мільярд євро українським громадам в рамках Ukraine Facility: на що підуть гроші

Українські громади отримать понад 1 млрд євро на потреби відбудови та відновлення в рамках Першого компоненту плану Ukraine Facility. Ці кошти розподілятимуться відповідно до пріоритетів, визначених громадами, в рамках децентралізаційної реформи.

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона наголосила, що коли йдеться про відновлення, слід розуміти, що це не лише про відбудову зруйнованих будівель та інфраструктури, а й про стійкі політичні та соціальні інститути, створення умов, які сприятимуть створенню нових робочих місць та поверненню додому українців. Більше того, відновлення має відбуватися на основі даних та пріоритетів громад та у рамках загальнодержавної візії.

"Тільки так ми зможемо ефективно відбудовувати та дотримуватися принципів децентралізаційної реформи. Для досягнення цієї мети, основним завданням України є посилення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Саме на рівні громад повинні бути втілені принципи ЄС", - уточнила очільниця партії "Слуга народу".

За її словами, нині в Україні налічується майже півтори тисячі громад - саме візьмуть на себе ключову роль у процесі відновлення та відбудови. Центральна влада повинна забезпечити створення організаційних умов, щоб посилити їх спроможність для пріоритезації, реалізації та оцінки проектів відновлення.

"Модель громади, до якої ми прагнемо, це громада з якісним плануванням, яка вміє працювати з податками та інвестиціями, залучає місцевих жителів до управління, підзвітна, відкрита, з максимумом працюючих антикорупційних запобіжників та інтегрована - в якій забезпечено багаторівневе врядування", - зазначила Олена Шуляк.

Парламентарка повідомила, що у березні 2024 року уряд затвердив план заходів реалізації децентралізаційної реформи за результатами широких публічних консультацій з громадськістю та міжнародними партнерами - востаннє схожий документ ухвалювався десять років тому, на старті децентралізаційної реформи. Цей план синхронізований з програмою Ukraine Facility і визначає ключові точки відновлення, зростання територіальних громад у період війни та у повоєнні роки.

Сама програма, підкреслила Шуляк, до 2027 року стане основним фінансовим інструментом для відновлення громад стане Ukraine Facility. І рамках роботи з Компоненту I Ukraine Facility, 20% коштів має бути спрямовано на потреби відновлення та відбудови регіонів та територіальних громад, це більше ніж 1 млрд євро. Ці кошти мають розподілятися відповідно до пріоритетів, визначених громадами.

"Компонент 2 фонду надасть можливість створити і власний інвестиційний фонд і працювати з фондами ЄС, ЄБРР, ЄІБ. Кошти третього компоненту Ukraine Facility допоможуть громадам розвинути ключові компетенції. Перш за все, це компетенції з проектного менеджменту, стратегічного та просторового планування, місцевого економічного розвитку та сприяння залученню інвестицій, середньострокового бюджетного планування”, - зауважила Олена Шуляк.

Вона додала, що вже сьогодні 524 громади користуються міжнародною технічною допомогою, 160 громад працюють над розробленням програм з відновлення і 45 громад створили Команди підтримки громад

Частиною сталого відновлення територіальних громад і України в цілому є цифрові рішення - чим зручніше населенню буде комунікувати та отримувати інформацію від органів влади, тим якісніші будуть управлінські рішення. Зокрема, йдеться про таке цифрове рішення як система для управління проєктами відновлення та розвитку DREAM, в яку сьогодні вже заведено 4 тисячі проєктів, які покриті фінансуванням на 23%.