Европарламент поддержал выделение Украине первого транша на 1 млрд евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов .

Сообщается, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша макрофинансовой помощи Украине для обеспечения бюджетных нужд.

В украинском Минфине отмечают, что решение было принято в беспрецедентно короткие срок. Его еще должен поддержать Совет ЕС, после чего оно вступит в силу.

Средства будут направлены также на обеспечение финансовой стабильности в Украине.