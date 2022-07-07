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Европарламент поддержал выделение Украине первого транша на 1 млрд евро

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Брюссель, Четверг 07 июля 2022 15:27
Европарламент поддержал выделение Украине первого транша на 1 млрд евро Фото: Европарламент поддержал выделение транша Украине (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейский парламент поддержал предоставление Украине европейской макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Сообщается, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша макрофинансовой помощи Украине для обеспечения бюджетных нужд.

В украинском Минфине отмечают, что решение было принято в беспрецедентно короткие срок. Его еще должен поддержать Совет ЕС, после чего оно вступит в силу.

Средства будут направлены также на обеспечение финансовой стабильности в Украине.

Отметим, это первый транш из согласованного пакета в размере 9 млрд евро на расходы в социальной сфере.

Кроме того, на днях Украина получила немецкий грант на 1 млрд евро.

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