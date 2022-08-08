Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС

Германия пообещала помочь Украине с разблокированием макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро от Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook .

"Рассчитываем на твердую поддержку Украины и в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Германия поддерживает начатый Украиной процесс отсрочки выплаты долгов и начала новой специальной программы с МВФ", - добавил премьер.

Также Шмыгаль напомнил, что Германия с первых дней войны оказала значительную финансовую помощь Украине.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии блокируют предоставление Украине финансовой помощи. Хотя решение о предоставлении было принято на саммите ЕС еще в конце июня.

Президент Владимир Зеленский назвал блокировку макрофина для Украины "преступлением и ошибкой".

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