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ЕС согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова. Без запрета на въезд

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Брюссель, Пятница 25 февраля 2022 15:41
ЕС согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова. Без запрета на въезд Фото: президент России Владимир Путин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Страны-участницы Европейского союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Ограничения не будут включать запрет на поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Достигнут компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова. Но нет запрета на выдачу виз", - сообщил журналист.

Напомним, накануне США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента Путина.

Украинский президент Владимир Зеленский призывал ввести эмбарго в отношении России.

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