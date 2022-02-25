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ЄС погодив персональні санкції проти Путіна і Лаврова. Без заборони на в'їзд

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Брюссель, П'ятниця 25 лютого 2022 15:41
ЄС погодив персональні санкції проти Путіна і Лаврова. Без заборони на в'їзд Фото: президент Росії Володимир Путін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Країни-учасниці Європейського союзу погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження не включатимуть заборону на поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Досягнуто компромісу серед послів ЄС, щоб заморозити активи Путіна і Лаврова. Але немає заборони на видачу віз", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, напередодні США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" та "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента Путіна.

Український президент Володимир Зеленський закликав запровадити ембарго щодо Росії.

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