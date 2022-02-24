ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский призвал ЕС наложить эмбарго на Россию

Новина українською →
Киев, Четверг 24 февраля 2022 23:44
Зеленский призвал ЕС наложить эмбарго на Россию Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский виртуально принял участие в чрезвычайном заседании Европейского совета. Там он попытался убедить лидеров ЕС стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную Facebook-страницу главы государства.

"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше", – заявил Зеленский.

По его словам, европейские страны должны немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, в частности отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Кроме того, президент призвал помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН. Украинские граждане, отметил Зеленский, погибают за свободу Украины и Европы.

"Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО – ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", – добавил он.

К слову, ранее Украина заявила МАГАТЭ о захвате Чернобыльской АЭС.

Напомним, о захвате российскими оккупантами зоны вокруг станции стало известно вечером 24 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Вторжение России в Украину
NEWS
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина