Зеленский призвал ЕС наложить эмбарго на Россию

Президент Владимир Зеленский виртуально принял участие в чрезвычайном заседании Европейского совета. Там он попытался убедить лидеров ЕС стать бок о бок с Украиной и остановить агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную Facebook-страницу главы государства .

"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше", – заявил Зеленский.

По его словам, европейские страны должны немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, в частности отключить Россию от SWIFT и наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Кроме того, президент призвал помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН. Украинские граждане, отметил Зеленский, погибают за свободу Украины и Европы.

"Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО – ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", – добавил он.