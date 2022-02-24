США ввели санкции против самых крупных банков России и окружения Путина

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Минфин США .

В частности, включены санкции против Ивана Сечина, Сергея Иванова - младшего и Андрея Патрушева в санкционные списки.

Иван Сечин является сыном главы "Роснефти" Игоря Сечина, Сергей Иванов - сыном экс-министра обороны, а ныне спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, а Андрей Патрушев - экс-главы ФСБ, а ныне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

"Данные действия направлены на преследование влиятельных россиян, входящих в ближний круг Владимира Путина и занимающих элитные посты во власти в России. Многие из этих лиц занимают руководящие должности в компаниях, подвергнутых санкциям", - говорится в заявлении Минфина.

Министерство объясняет, что сын Иванова попал под санкции из-за того, что США считают его отца ближайшим союзником Путина, а также из-за того, что Иванов - старший работал главой администрации президента РФ, вице-премьером и министром обороны. Иванов-младший занимает посты главы "Алроса" и члена совета директоров "Газпромбанка".

Сын Николая Патрушева Андрей занимал руководящие посты в компании "Газпром Нефть" и, как отмечает Минфин США, "работал в российском энергетическом секторе". Санкции к нему применены как человеку, "близкому к лицу, чье имущество или интересы в имуществе заблокированы".

Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов.

"Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские. Счета Сбербанка в течение 30 дней", - сказано в заявлении.

США вводят блокирующие санкции против банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами, сообщило в четверг американское министерство финансов.

"Эти три финансовых института играют значительную роль в российской экономике, контролируя совокупные активы на 80 миллиардов долларов", - сказано в пресс-релизе.

Санкции против них "резко ограничивают" возможности критически значимых секторов российской экономики выходить на мировые рынки, привлекать инвестиции и использовать американский доллар, заявило министерство. Под санкции попали 12 "дочек" "Открытия" и 22 структуры, контролируемые Совкомбанком.

США также ввели санкции против ВТБ. Санкции означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Кроме того, под санкции попадают дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанков есть доля свыше 50%.