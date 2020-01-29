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ЕС может снять санкции с Пшонки, Арбузова и Клименко, - журналист

Новости » Политика     29.01.2020 - 14:13
ЕС может снять санкции с Пшонки, Арбузова и Клименко, - журналист
Коллаж РБК-Украина

Такое ЕС может снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича

Европейский Союз может исключить из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов Александра Клименко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонку и его сына Артема. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Также ранее стало известно, что санкции могут снять с бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, сына бывшего президента Украины.

"Возможно также, что бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонку и его сына Артема могут исключить из того самого списка", - написал Джозвяк.

ЕС может снять санкции с Пшонки, Арбузова и Клименко, - журналист

Напомним, европейский суд аннулировал санкции против Азарова, которые были введены решением Совета Евросоюза от 5 мая 2015 года.

Также сообщалось об отмене санкций против Януковича и его окружения. Ограничения были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Вместе с тем, вчера Совет Европейского союза официально внесла семь человек в список санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Согласно документу, в список санкций попали причастные к организации местных выборов 8 сентября 2019 года в незаконно аннексированном РФ Крыму и Севастополе.

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