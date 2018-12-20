Европейский суд снял санкции с Азарова

Фото: Николай Азаров (УНИАН)

Суд аннулировал решение Совета ЕС в отношении Азарова

Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 19 декабря.

В частности, суд постановил аннулировать санкции против Азарова, которые были введены решением Совета Евросоюза от 5 мая 2015 года. Суд также обязал Брюссель возместить судебные расходы адвокатам Азарова.

Напомним, в январе 2016 года Европейский суд отменил заморозку активов Сергея Клюева, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, экс-вице-премьера Сергея Арбузова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Отметим, в августе этого года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дело бывшего премьер-министра Николая Азарова передано в суд.

"У нас новость. Господин Азаров уже ушел в суд по заочному осуждению, хотя никого это уже не волнует", - отметил он.

Луценко также полагал, что дело о расстрелах на Майдане, в организации которых подозревают экс-президента Виктора Януковича и бывших руководителей МВД и СБУ, поступит в суд уже осенью.