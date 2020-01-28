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Стало известно, кто попал под расширенные санкции против России

Новости » Политика     28.01.2020 - 14:02
Стало известно, кто попал под расширенные санкции против России
Иллюстративное фото (wikimapia)

Под санкции против России попали крымские "чиновники"

Под расширенные санкции против России попали так называемые "чиновники" оккупированного Крыма. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Совет ЕС сегодня внес еще семь человек в санкционный список. Новые фигуранты списка способствовали или участвовали в организации "выборов" в Крыму.

По данным российских СМИ, санкции распространяются на "врио губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, "главу Совета министров" Юрия Гоцанюка, "замглавы Законодательного собрания" Севастополя Екатерину Алтабаеву.

Кроме того, под санкции попали "глава избиркома" Севастополя Сергей Даниленко, а также еще три человека, должности которых пока установить не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша настаивает на расширении санкций ЕС из-за "выборов" в Крыму. В частности, Варшава предлагала внести семь лиц, ответственных за их проведение, в список с запретом въезда в Евросоюз и замораживанием активов. Страны ЕС согласились, но когда начался технический процесс имплементации, Кипр заявил о своих предостережениях.

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