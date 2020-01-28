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Евросовет опубликовал решение о расширении санкций против России

Новости » Политика     28.01.2020 - 17:21
Евросовет опубликовал решение о расширении санкций против России
Коллаж РБК-Украина

Также ЕС принял санкции в отношении отдельных секторов российской экономики

Совет Европейского союза официально внес семь человек в список санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом говорится в опубликованном решении на сайте Европейского совета.

Согласно документу, в список санкций попали причастные к организации местных выборов 8 сентября 2019 года в незаконно аннексированном РФ Крыму и Севастополе.

"Участвуя в выборах, эти люди активно поддерживали действия и проводили политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в решении.

Также ЕС принял экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, действующие до 31 июля 2020 года и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.

Напомним, по данным российских СМИ, санкции распространяются на "врио губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, "главу Совета министров" Юрия Гоцанюка, "замглавы Законодательного собрания" Севастополя Екатерину Алтабаеву, "главу избиркома" Севастополя Сергей Даниленко. Должности еще троих человек пока установить не удалось.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 января Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

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