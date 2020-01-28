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ЕС готовится снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича

Новости » Политика     28.01.2020 - 17:42
ЕС готовится снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича
Фото: Николай Азаров (facebook.com/Nikolay.Azarov)  

Евросоюз может отменить санкции за хищение средств

Европейский союз готовится снять санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, сына бывшего президента Украины. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, вполне вероятно, что Азаров, Ставицкий и Янукович-младший в ближайшее время будут исключены из санкционного списка за хищение украинских государственных средств.

"Подробности скоро могут последовать. Я слышал, что Киеву необходимо делать больше в отношении России", - добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что европейский суд аннулировал санкции против Азарова, которые были введены решением Совета Евросоюза от 5 мая 2015 года.

Также сообщалось об отмене санкций против Януковича и его окружения. Ограничения были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Это решение относится к санкциям, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Отметим, действующие санкции Европейского союза были продлены в марте 2019 и пока остаются в силе.

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Новости Украины ЕвросоюзНиколай АзаровАлександр ЯнуковичСтавицкийСанкции
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