ЄС скликає засідання після масованої атаки Росії: Кошта запросив Зеленського

23 жовтня у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради. Взяти участь у ньому запросили президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х.
Заяву голова Євроради оприлюднив 22 жовтня після чергової масованої атаки РФ на територію України.
"Буду радий вітати президента Зеленського на завтрашньому засіданні Європейської Ради. Ми обговоримо, як надалі підтримувати Україну, яка стикається з агресивною війною Росії", - зазначив Кошта.
За його словами, позиція Європейського Союзу залишається незмінною: підтримка України та тиск на Росію триватимуть.
"Наші зобов’язання непохитні. Наш курс чіткий. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, одночасно зміцнюючи Україну в прагненні до миру", - додав голова Євроради.
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог вдарив по Києву балістикою та дронами. Унаслідок атаки спалахнули пожежі в кількох районах столиці, зокрема в багатоповерхових житлових будинках.
Під удар потрапили Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом’янський райони. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Загинули двоє киян, ще 25 - травмовані, серед них п’ятеро дітей.
У селі Погреби у Броварському районі на Київщині внаслідок ворожого удару загинула жінка 1987 року народження, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. В їхній будинок влучив безпілотник і виникла пожежа.
Крім того, цієї ж ночі окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе "Шахед", пошкодивши будинки мирних жителів.
Вже вдень російська армія трьома ударними дронами поцілила по приватному садочку у Харкові, коли там перебувало 48 дітей.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, Україну вночі атакували 433 цілі, було 67 прильотів на 26 локаціях. З 405 дронів вдалося збити 333. Із 28 ракет (у тому числі 15 балістичних) вдалося збити 16.