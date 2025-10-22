ЄС скликає засідання після масованої атаки Росії: Кошта запросив Зеленського

Заяву голова Євроради оприлюднив 22 жовтня після чергової масованої атаки РФ на територію України.

"Буду радий вітати президента Зеленського на завтрашньому засіданні Європейської Ради. Ми обговоримо, як надалі підтримувати Україну, яка стикається з агресивною війною Росії", - зазначив Кошта.

За його словами, позиція Європейського Союзу залишається незмінною: підтримка України та тиск на Росію триватимуть.

"Наші зобов’язання непохитні. Наш курс чіткий. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, одночасно зміцнюючи Україну в прагненні до миру", - додав голова Євроради.