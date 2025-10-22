ЕС созывает заседание после массированной атаки России: Кошта пригласил Зеленского

23 октября в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета. Принять участие в нем пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х.
Заявление председатель Евросовета обнародовал 22 октября после очередной массированной атаки РФ на территорию Украины.
"Буду рад приветствовать президента Зеленского на завтрашнем заседании Европейского Совета. Мы обсудим, как в дальнейшем поддерживать Украину, которая сталкивается с агрессивной войной России", - отметил Кошта.
По его словам, позиция Европейского Союза остается неизменной: поддержка Украины и давление на Россию будут продолжаться.
"Наши обязательства непоколебимы. Наш курс четкий. Мы будем продолжать усиливать давление на Россию, одновременно укрепляя Украину в стремлении к миру", - добавил председатель Евросовета.
Напомним, сегодня ночью враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. В результате атаки вспыхнули пожары в нескольких районах столицы, в частности в многоэтажных жилых домах.
Под удар попали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов. Погибли двое киевлян, еще 25 - травмированы, среди них пятеро детей.
В селе Погребы в Броварском районе Киевской области в результате вражеского удара погибла женщина 1987 года рождения, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница. В их дом попал беспилотник и возник пожар.
Кроме того, этой же ночью оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе "Шахед", повредив дома мирных жителей.
Уже днем российская армия тремя ударными дронами попала по частному саду в Харькове, когда там находилось 48 детей.
По данным Воздушных Сил ВСУ, Украину ночью атаковали 433 цели, было 67 прилетов на 26 локациях. Из 405 дронов удалось сбить 333. Из 28 ракет (в том числе 15 баллистических) удалось сбить 16.