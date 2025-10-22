ЕС созывает заседание после массированной атаки России: Кошта пригласил Зеленского

Заявление председатель Евросовета обнародовал 22 октября после очередной массированной атаки РФ на территорию Украины.

"Буду рад приветствовать президента Зеленского на завтрашнем заседании Европейского Совета. Мы обсудим, как в дальнейшем поддерживать Украину, которая сталкивается с агрессивной войной России", - отметил Кошта.

По его словам, позиция Европейского Союза остается неизменной: поддержка Украины и давление на Россию будут продолжаться.

"Наши обязательства непоколебимы. Наш курс четкий. Мы будем продолжать усиливать давление на Россию, одновременно укрепляя Украину в стремлении к миру", - добавил председатель Евросовета.