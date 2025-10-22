ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС скликає засідання після масованої атаки Росії: Кошта запросив Зеленського

Середа 22 жовтня 2025 14:18
UA EN RU
ЄС скликає засідання після масованої атаки Росії: Кошта запросив Зеленського Фото: голова Євроради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

23 жовтня у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради. Взяти участь у ньому запросили президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х.

Заяву голова Євроради оприлюднив 22 жовтня після чергової масованої атаки РФ на територію України.

"Буду радий вітати президента Зеленського на завтрашньому засіданні Європейської Ради. Ми обговоримо, як надалі підтримувати Україну, яка стикається з агресивною війною Росії", - зазначив Кошта.

За його словами, позиція Європейського Союзу залишається незмінною: підтримка України та тиск на Росію триватимуть.

"Наші зобов’язання непохитні. Наш курс чіткий. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, одночасно зміцнюючи Україну в прагненні до миру", - додав голова Євроради.

Обстріл України 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог вдарив по Києву балістикою та дронами. Унаслідок атаки спалахнули пожежі в кількох районах столиці, зокрема в багатоповерхових житлових будинках.

Під удар потрапили Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом’янський райони. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Загинули двоє киян, ще 25 - травмовані, серед них п’ятеро дітей.

У селі Погреби у Броварському районі на Київщині внаслідок ворожого удару загинула жінка 1987 року народження, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. В їхній будинок влучив безпілотник і виникла пожежа.

Крім того, цієї ж ночі окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе "Шахед", пошкодивши будинки мирних жителів.

Вже вдень російська армія трьома ударними дронами поцілила по приватному садочку у Харкові, коли там перебувало 48 дітей.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, Україну вночі атакували 433 цілі, було 67 прильотів на 26 локаціях. З 405 дронів вдалося збити 333. Із 28 ракет (у тому числі 15 балістичних) вдалося збити 16.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Рада Європи Війна в Україні
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію